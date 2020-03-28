В Подмосковье по поручению губернатора дезинфицируют подъезды
18:20 28.03.2020
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Фото пресс-службы правительства
Московской области
С жителей не взимается дополнительная плата за дезинфекцию - все работы выполняются за счет средств на содержание общего имущества в МКД. Управляющие организации ежедневно отчитываются о проведенной обработке подъездов, размещая фотоотчет в специальном мобильном приложении. Благодаря этому, Госжилинспекция имеет возможность получить информацию о проведении работ по любому адресу. Кроме того, создан оперативный штаб для контроля за соблюдением управляющими организациями графиков дезинфекции подъездов. Эта работа ведется совместно с Ассоциацией председателей советов МКД и органами местного самоуправления.
Если в каком-нибудь доме не проводится дезинфекция, необходимо немедленно сообщить в Единую диспетчерскую службу (eds.mosreg.ru), местную администрацию или в территориальный отдел ГЖИ (gzhi.mosreg.ru).
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