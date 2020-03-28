В Италии с начала пандемии от коронавируса умерли 10 тыс. человек
21:00 28.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число умерших от вызываемого коронавирусом заболевания в Италии за последние сутки составило 889. Таким образом, общее число летальных исходов в стране с начала пандемии превысило 10 тыс. Об этом сообщил в субботу глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли.
Ранее сообщалось о 9 134 умерших.
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