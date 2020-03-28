В Италии с начала пандемии от коронавируса умерли 10 тыс. человек

21:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число умерших от вызываемого коронавирусом заболевания в Италии за последние сутки составило 889. Таким образом, общее число летальных исходов в стране с начала пандемии превысило 10 тыс. Об этом сообщил в субботу глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли.

Ранее сообщалось о 9 134 умерших.