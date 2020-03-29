Собянин призвал москвичей соблюдать дистанцию в общественных местах
11:21 29.03.2020
Механизм социального дистанцирования горожан друг от друга в Москве начал работать, считает мэр столицы Сергей Собянин. По его мнению, судя по тому, что происходило в субботу об этом свидетельствует, в частности, серьезное сокращение объемов перевозок в московском общественно транспорте. «В Москве закрылись 14,9 тыс. предприятий общественного питания и более 40 тыс. магазинов. Проверяющие обнаружили всего несколько сотен точек, которые были открыты, ссылаясь на то, что не попадают под запрет. Благодарю московский бизнес за дисциплину и ответственность в это сложное время», - пишет градоначальник на своем сайте, по словам которого в парки пошли только чуть более 50 тыс. человек.
Серегй Собянин призывает горожан соблюдать безопасную дистанцию. «Безопасная дистанция – 1,5-2 м друг от друга. И, конечно, самое важное сейчас – соблюдение домашнего режима пожилыми людьми. По данным геотаргетинга мобильных телефонов, две трети пожилых абонентов (65+) ведут себя ответственно и не выходят из дома. Но около 20% москвичей в возрасте 65+ совершили большие поездки. Дорогие мои, вы – в группе риска и своими поездками создаете огромную опасность, прежде всего, для самих себя», - отмечает мэр. Он рекомендовал магазинам и аптекам, которые работают, нанести специальную разметку, чтобы посетителям было проще выдерживать нужно дистанцию друг от друга. «Проявите ответственность - помогите гражданам соблюдать эту дистанцию. От выполнения этих простых правил сегодня зависит здоровье, а может и жизнь ваша и ваших близких», - написал Собянин.
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