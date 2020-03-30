0
0
23
НОВОСТИ

Через неделю в США наступит пик смертности от заболевания, вызываемого коронавирусом - Трамп

08:10 30.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пик смертности от заболевания, вызываемого новым коронавирусом, наступит в Соединенных Штатах через две недели. Такие данные озвучил в воскресенье на пресс-конференции американский президент Дональд Трамп. Трансляция ведется на сайте Белого дома.

"По предварительным прогнозам, пик смертности наступит через две недели, - указал он. - Хуже всего будет провозгласить победу [над вирусом] прежде, чем она действительно будет одержана". "В связи с этим необходимо, чтобы в течение следующих двух недель, на протяжении этого периода, все четко следовали рекомендациям [врачей]", - подчеркнул Трамп.

В США, согласно информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок властей страны, Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и других официальных источников, зафиксированы более 139 тысяч случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 2,4 тысячи человек.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

07:50 30.03.2020
Информация о введении комендантского часа в городах Подмосковья недостоверна, начата служебная проверка
0
64
07:40 30.03.2020
Президент Сербии отметил, что Китай помог стране в борьбе с коронавирусом больше чем ЕС
0
82
07:30 30.03.2020
Медведев посоветовал быть готовыми к разным сценариям и не исключил жестких мер
0
99
22:00 29.03.2020
Оперативный штаб: Спецпропуска для передвижения по городу не требуются
0
865
21:34 29.03.2020
Мосгордума готова оперативно утвердить наказания за нарушения нового режима ограничений в Москве
0
828
20:43 29.03.2020
В Подмосковье вводится аналогичная с Москвой домашняя самоизоляция всех без исключения
0
817
20:06 29.03.2020
Новый Указ мэра Москвы: Покидать квартиру можно будет только при крайней необходимости
0
1331
19:10 29.03.2020
Умер писатель Юрий Бондарев
0
854
18:26 29.03.2020
Патриарх призвал воздержаться от посещения храмов в преддверии Пасхи
0
786
16:50 29.03.2020
Потребительский рынок, кроме продуктового надо "поставить на паузу" - Мантуров
0
942

Возврат к списку