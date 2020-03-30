Через неделю в США наступит пик смертности от заболевания, вызываемого коронавирусом - Трамп
08:10 30.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пик смертности от заболевания, вызываемого новым коронавирусом, наступит в Соединенных Штатах через две недели. Такие данные озвучил в воскресенье на пресс-конференции американский президент Дональд Трамп. Трансляция ведется на сайте Белого дома.
"По предварительным прогнозам, пик смертности наступит через две недели, - указал он. - Хуже всего будет провозгласить победу [над вирусом] прежде, чем она действительно будет одержана". "В связи с этим необходимо, чтобы в течение следующих двух недель, на протяжении этого периода, все четко следовали рекомендациям [врачей]", - подчеркнул Трамп.
В США, согласно информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок властей страны, Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и других официальных источников, зафиксированы более 139 тысяч случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 2,4 тысячи человек.
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