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Китайские эксперты прогнозируют спад пандемии в октябре - СМИ

08:50 30.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пандемия коронавируса может пойти на спад в октябре этого года, однако временных рамок для окончания распространения вируса пока нет. Такое мнение эксперта из шанхайской больницы "Хуашань" Чжан Вэньхуна публикует в понедельник местная газета "Шанхай дейли".

"Самым благоприятным сезоном может стать осень, поскольку существует вероятность того, что распространение вируса может пойти на спад в октябре", - сказал эксперт, указав на то, что после этого вирус сохранится еще долгое время.

Соответствующее мнение Чжан Вэньхун высказал на состоявшейся на днях видеоконференции по проблеме распространения нового коронавируса с участием как китайских, так и зарубежных экспертов. Среди специалистов, пишет издание, не было единого мнения относительно того, что повышение температуры воздуха будет способствовать ослаблению вируса.

В настоящее время, полагает профессор медицины из Массачусетского университета Лу Шань, необходимо сконцентрировать усилия на принятии мер в ответ на изменение вируса и уделять больше внимания пациентам, которые переносят заболевание в легкой форме, поскольку они составляют до 80% от общего числа случаев инфицирования. Существует 30-40-процентная вероятность того, что пандемию удастся взять под контроль в течение года, однако есть серьезные опасения дальнейшего распространения вируса по всему миру, указал вирусолог из Гонконгского университета Цзинь Дунъянь.

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