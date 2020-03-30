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Цена на нефть Brent опустилась до $23 за баррель

09:00 30.03.2020 Источник: Ведомости

Цена нефти марки Brent в начале торгов на межконтинентальной бирже в Лондоне (ICE) упала до $23,1 за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржи.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 г. снизилась на торгах почти на 8% – чуть выше $23 за баррель. Фьючерс на нефть марки WTI потерял в стоимости более 6% и торгуется по цене немногим более $20 за баррель. Нефтяные котировки падают на фоне известий о росте числа заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире.  Ведомости

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