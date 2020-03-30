Зеленский допустил возможность дефолта Украины из-за коронавируса

09:05 Источник: РБК

Если Верховная Рада не примет законы для поддержки экономики, один из которых предусматривает помощь на $10 млрд от международных партнеров, Украине грозит дефолт. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в своем обращение на Facebook.

Он пояснил, что для получения финансовой помощи украинский парламент должен принять два закона на внеочередном заседании 30 марта. «Мы и правительство свой путь выбрали. Теперь — очередь за народными депутатами», — сказал Зеленский.

Президент напомнил, что для того, чтобы международные партнеры направили Украине $10 млрд для помощи экономике из-за коронавируса, нужно принять законопроект о земельной реформе и банках. РБК