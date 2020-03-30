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НОВОСТИ

Правительство изменило список товаров первой необходимости

09:20 30.03.2020 Источник: РБК

Власти внесли изменения в утвержденный 28 марта список товаров первой необходимости, продажа которых не будет ограничена в нерабочую неделю. Новый документ опубликован на сайте кабмина.

Некоторые позиции из перечня полностью исключили, другие конкретизировали и вынесли отдельными пунктами относящиеся к ним товары. Список переименовали в «Рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости».

Таким образом из нового списка исчезли: автозапчасти (шины, покрышки и другие), оборудование электрическое, кабельная продукция, бытовые приборы, компьютерное, электронное и оптическое оборудование, товары для сада и огорода, строительные и отделочные материалы и инструменты, противопожарные товары, печатные СМИ, похоронные принадлежности, очки и линзы (а также их части), табачная продукция, упаковки, этикетки, ценники, кассовые ленты и другие «товары, сопутствующие товародвижению».  РБК

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