Правительство изменило список товаров первой необходимости
09:20 30.03.2020 Источник: РБК
Власти внесли изменения в утвержденный 28 марта список товаров первой необходимости, продажа которых не будет ограничена в нерабочую неделю. Новый документ опубликован на сайте кабмина.
Некоторые позиции из перечня полностью исключили, другие конкретизировали и вынесли отдельными пунктами относящиеся к ним товары. Список переименовали в «Рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости».
Таким образом из нового списка исчезли: автозапчасти (шины, покрышки и другие), оборудование электрическое, кабельная продукция, бытовые приборы, компьютерное, электронное и оптическое оборудование, товары для сада и огорода, строительные и отделочные материалы и инструменты, противопожарные товары, печатные СМИ, похоронные принадлежности, очки и линзы (а также их части), табачная продукция, упаковки, этикетки, ценники, кассовые ленты и другие «товары, сопутствующие товародвижению». РБК
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