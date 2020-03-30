Макрон призвал итальянские СМИ не "пьянеть" от российской и китайской помощи
09:32 30.03.2020 Источник: Известия
В субботу президент Франции Эммануэль Макрон в интервью ведущим итальянским газетам, высказал свое мнение о российской и китайской помощи, страдающей от пандемии коронавируса Италии. Французский лидер упрекнул СМИ в том, что о помощи оказанной Францией и Германией забывают и призвал «не пьянеть» от того, что делают Россия и Китай, приводит слова политика телеканал France 24.
«О китайской или российской помощи много говорят, но почему бы нам не сказать, что Франция и Германия доставили в Италию 2 млн масок и десятки тысяч халатов?» — сказал Макрон. Он заметил, что такие меры недостаточны, но уверил, что это «только начало» и нельзя «допускать опьянения от того, что говорят наши международные партнеры и конкуренты».
Макрон также призвал к усилению бюджетной солидарности в ЕС. «Европа должна чувствовать себя гордой и сильной, потому что это так», — добавил президент. Известия
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