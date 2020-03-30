Украинские власти готовятся осуществить "аферу века" - Тимошенко
11:00 30.03.2020 Источник: Газета.Ru
Лидер оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко рассказала, что украинские власти готовятся осуществить «аферу века» и принять закон об открытии рынка земли во время пандемии коронавируса. Соответствующее видеообращение размещено на ее странице в Facebook. Она сообщила, что соответствующий закон парламентарии планируют принять на внеочередном заседании Рады.
«Закон, который уже через несколько лет позволит иностранцам скупить наши черноземы. И наша земля будет приносить свои плоды и прибыли не украинцам, а международным холдингам, которые давно положили на нее глаз», — написала Тимошенко. Политик предположила, что украинцев обманут.
«Людям объяснят, что только так удастся получить очередной кредит и избежать дефолта», — считает Тимошенко.
По ее словам, власти страны пользуются тем, что украинцы не могут устроить акции протеста в связи с карантином.
Также глава «Батькивщины» пообещала противодействовать властям Украины в вопросе принятия данного закона.
Ранее кабмин Украины одобрил законопроект о снятии моратория с продажи сельскохозяйственных земель, который действует 14 лет. Проведение земельной реформы является одним из требований МВФ к киевским властям. Газета.Ru
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