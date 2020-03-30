Лукашенко считает хоккей лучшим средством против коронавируса

11:05 Источник: Эхо Москвы

Президент Белоруссии считает хоккей лучшим средством против коронавируса. Так Александр Лукашенко ответил на вопрос журналистки о том, влияет ли инфекция на его график.

Ранее Лукашенко сказал, что ему советовали из-за пандемии коронавируса закрыть границы республики, приостановить работу предприятий и объявить карантин. Однако он дал понять, что считает такие меры слишком жесткими для экономики страны. Эхо Москвы