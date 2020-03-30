Половина россиян ждут роста цен на жилье и увеличения ипотечных ставок - опрос

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Половина россиян считают, что во втором квартале 2020 года жилье станет дороже, а ставки по ипотеке вырастут, свидетельствуют результаты опроса портала недвижимости Domofond.ru.

"Рост цен прогнозируют 52% опрошенных. На понижение поставили 22%, а 27% не ждут серьезных изменений в стоимости жилья", - говорится в исследовании.

Для сравнения, в сентябре 2019 года рост цен прогнозировали только 42% россиян. Еще 41% полагали, что цены не изменятся.

Согласно опросу, удорожания ипотечных кредитов ждут 54% россиян, тогда как полгода назад такой прогноз давали только 15% респондентов. Менее трети опрошенных (29%) считают, что ставки во втором квартале 2020 года не изменятся, а 16% рассчитывают на их понижение. При этом в сентябре 2019 года понижения ставок ждали 33%, а прогноз на стабильность давали 51%.

За полгода также сократилась доля тех, кто считает ближайшее будущее благоприятным периодом для покупки квартиры - с 59% до 49%. Несвоевременным приобретение жилья во втором квартале 2020 года посчитали 51% респондентов.

В исследовании приняли участие 2,9 тыс. респондентов по всей России.