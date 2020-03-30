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НОВОСТИ

Ни одного случая заражения коронавирусом не выявлено в Совете Федерации

15:12 30.03.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Совете Федерации не выявили ни одного случая заражения коронавирусом. Тестирование прошли члены верхней палаты, а также сотрудники аппарата парламента. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Совфеда.

Там отметили, что проверки продолжаются в постоянном режиме, поскольку сенаторы не прекращают работу. Сегодня пройдут медицинское тестирование все члены Совфеда, лично участвующие в мероприятиях комитетов.

Сейчас здания верхней палаты закрыты для посетителей, доступ для СМИ ограничен.  Говорит Москва

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