Саудовская Аравия с мая увеличит экспорт нефти на 600 тыс. баррелей в сутки

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Саудовская Аравия в мае 2020 года намерена увеличить экспорт нефти до рекордных 10,6 млн баррелей в сутки за счет высвобождения с внутреннего рынка до 600 тыс. баррелей в сутки, говорится в сообщении министерства энергетики королевства.

"Увеличение экспорта будет возможно за счет использования газа с ГПЗ Аль-Фадили для объектов электрогенерации на внутреннем рынке, а также за счет снижения спроса на нефтепродукты, что вызвано карантинными мерами в связи с распространением коронавируса", - отмечается в заявлении Минэнерго.