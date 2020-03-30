0
0
130
НОВОСТИ

Многие россияне не могут оплатить тарифы авиакомпаний для возвращения на родину - МИД РФ

16:12 30.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Граждане РФ уже давно заявили о своем желании вернуться из-за рубежа, но многие не в состоянии оплатить коммерческие тарифы авиакомпаний с учетом текущего курса. Об этом заявили ТАСС в понедельник в МИД РФ, комментируя заявления авиаперевозчиков о необходимости россиянам еще раз определиться с желанием вернуться на родину.

"Российские граждане уже давно заявили о своем желании вернуться в Россию, заполнили всевозможные анкеты и списки, но большинство просто не в состоянии оплатить коммерческие тарифы авиакомпаний с учетом текущего курса. Даже позвонить в кол-центры они физически не смогут: деньги на телефоне в роуминге закончились, они осуществляют связь, если найдут бесплатный интернет", - указали в дипведомстве.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

17:13 30.03.2020
МКБ поддержит пострадавших от коронавируса клиентов
0
32
17:12 30.03.2020
Откладывается начало всероссийской переписи населения, которая должна была стартовать на Чукотке 1-го апреля
0
34
17:00 30.03.2020
Путин назвал преступной халатностью несоблюдение ограничительных мер из-за коронавируса
0
65
16:37 30.03.2020
Андрей Воробьев поддержал подмосковных полицейских, объявивших о введении "комендантского часа"
0
100
16:32 30.03.2020
Температурный рекорд зафиксирован на российской станции в Антарктиде
0
117
16:00 30.03.2020
Песков не стал комментировать вероятность введения в России режима самоизоляции
0
156
15:32 30.03.2020
Саудовская Аравия с мая увеличит экспорт нефти на 600 тыс. баррелей в сутки
0
202
15:27 30.03.2020
Сбербанк выдал первый кредит под 0% годовых на зарплату малому бизнесу
0
198
15:12 30.03.2020
Ни одного случая заражения коронавирусом не выявлено в Совете Федерации
0
201
15:00 30.03.2020
В РФ увеличивается число умерших от последствий заболевания коронавирусом
0
249

Возврат к списку