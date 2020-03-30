Многие россияне не могут оплатить тарифы авиакомпаний для возвращения на родину - МИД РФ

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Граждане РФ уже давно заявили о своем желании вернуться из-за рубежа, но многие не в состоянии оплатить коммерческие тарифы авиакомпаний с учетом текущего курса. Об этом заявили ТАСС в понедельник в МИД РФ, комментируя заявления авиаперевозчиков о необходимости россиянам еще раз определиться с желанием вернуться на родину.

"Российские граждане уже давно заявили о своем желании вернуться в Россию, заполнили всевозможные анкеты и списки, но большинство просто не в состоянии оплатить коммерческие тарифы авиакомпаний с учетом текущего курса. Даже позвонить в кол-центры они физически не смогут: деньги на телефоне в роуминге закончились, они осуществляют связь, если найдут бесплатный интернет", - указали в дипведомстве.