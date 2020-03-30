Многие россияне не могут оплатить тарифы авиакомпаний для возвращения на родину - МИД РФ
16:12 30.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Граждане РФ уже давно заявили о своем желании вернуться из-за рубежа, но многие не в состоянии оплатить коммерческие тарифы авиакомпаний с учетом текущего курса. Об этом заявили ТАСС в понедельник в МИД РФ, комментируя заявления авиаперевозчиков о необходимости россиянам еще раз определиться с желанием вернуться на родину.
"Российские граждане уже давно заявили о своем желании вернуться в Россию, заполнили всевозможные анкеты и списки, но большинство просто не в состоянии оплатить коммерческие тарифы авиакомпаний с учетом текущего курса. Даже позвонить в кол-центры они физически не смогут: деньги на телефоне в роуминге закончились, они осуществляют связь, если найдут бесплатный интернет", - указали в дипведомстве.
НОВОСТИ
- 17:13 30.03.2020
- МКБ поддержит пострадавших от коронавируса клиентов
- 17:12 30.03.2020
- Откладывается начало всероссийской переписи населения, которая должна была стартовать на Чукотке 1-го апреля
- 17:00 30.03.2020
- Путин назвал преступной халатностью несоблюдение ограничительных мер из-за коронавируса
- 16:37 30.03.2020
- Андрей Воробьев поддержал подмосковных полицейских, объявивших о введении "комендантского часа"
- 16:32 30.03.2020
- Температурный рекорд зафиксирован на российской станции в Антарктиде
- 16:00 30.03.2020
- Песков не стал комментировать вероятность введения в России режима самоизоляции
- 15:32 30.03.2020
- Саудовская Аравия с мая увеличит экспорт нефти на 600 тыс. баррелей в сутки
- 15:27 30.03.2020
- Сбербанк выдал первый кредит под 0% годовых на зарплату малому бизнесу
- 15:12 30.03.2020
- Ни одного случая заражения коронавирусом не выявлено в Совете Федерации
- 15:00 30.03.2020
- В РФ увеличивается число умерших от последствий заболевания коронавирусом
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать