Температурный рекорд зафиксирован на российской станции в Антарктиде
16:32 30.03.2020 Источник: RNS
Новый рекордный минимум температуры для марта был зафиксирован на российской станции «Восток» в Антарктиде на неделе с 19 по 26 марта, он составил минус 75,3 градуса. Об этом сообщили в Арктическом и антарктическом научно-исследовательском институте Росгидромета (ААНИИ).
«В последние время на станции установилась крайне низкая температура воздуха. На прошедшей неделе была зафиксирована самая низкая минимальная температура для марта с 1982 г., которая составила -75°,3 С», - говорится в сообщении.
Отмечается, что средняя температура воздуха на «Востоке» за указанную неделю составила минус 68,5 градусов, максимальная - минус 59 градусов. RNS
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