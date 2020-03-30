Андрей Воробьев поддержал подмосковных полицейских, объявивших о введении "комендантского часа"

16:37

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поддержал полицейских, объявивших вчера в некоторых районах Подмосковья о введении комендантского часа. Напомним, вчера в регионе были введены (см."НГ") новые меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции: граждане не должны покидать дома без веских оснований, однако режим комендантского часа не вводился.

Губернатор подчеркнул, что сейчас самая большая нагрузка ложится на врачей и на правоохранительные органы.

"Конечно, ребята заступили. Я прошу с пониманием относиться к тому, что офицеры беспокоятся о жителях, о людях, беспокоятся о врачах, которые принимают этих больных. И знатокам юриспруденции - не спекулировать на этой теме. Полиция делает очень важную, сложную работу", - сказал Андрей Воробьёв.