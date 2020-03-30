Откладывается начало всероссийской переписи населения, которая должна была стартовать на Чукотке 1-го апреля
17:12 30.03.2020 Источник: Эхо Москвы
Начало всероссийской переписи населения, которая должна была стартовать на Чукотке 1-го апреля, откладывается на неопределенный срок. Решение принято на заседании оперативного штаба.
Основной этап всероссийской переписи был запланирован на октябрь. Эхо Москвы
НОВОСТИ
- 17:13 30.03.2020
- МКБ поддержит пострадавших от коронавируса клиентов
- 17:00 30.03.2020
- Путин назвал преступной халатностью несоблюдение ограничительных мер из-за коронавируса
- 16:37 30.03.2020
- Андрей Воробьев поддержал подмосковных полицейских, объявивших о введении "комендантского часа"
- 16:32 30.03.2020
- Температурный рекорд зафиксирован на российской станции в Антарктиде
- 16:12 30.03.2020
- Многие россияне не могут оплатить тарифы авиакомпаний для возвращения на родину - МИД РФ
- 16:00 30.03.2020
- Песков не стал комментировать вероятность введения в России режима самоизоляции
- 15:32 30.03.2020
- Саудовская Аравия с мая увеличит экспорт нефти на 600 тыс. баррелей в сутки
- 15:27 30.03.2020
- Сбербанк выдал первый кредит под 0% годовых на зарплату малому бизнесу
- 15:12 30.03.2020
- Ни одного случая заражения коронавирусом не выявлено в Совете Федерации
- 15:00 30.03.2020
- В РФ увеличивается число умерших от последствий заболевания коронавирусом
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать