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Откладывается начало всероссийской переписи населения, которая должна была стартовать на Чукотке 1-го апреля

17:12 30.03.2020 Источник: Эхо Москвы

Начало всероссийской переписи населения, которая должна была стартовать на Чукотке 1-го апреля, откладывается на неопределенный срок. Решение принято на заседании оперативного штаба.

Основной этап всероссийской переписи был запланирован на октябрь.  Эхо Москвы

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