МКБ поддержит пострадавших от коронавируса клиентов
17:13 30.03.2020
МКБ также предусмотрел дополнительные механизмы поддержки клиентов, оказавшихся на обязательном карантине, как в России, так и за ее пределами. Таким клиентам отменят штрафы на просрочку по платежам в случае, если штраф начислен первый раз в течение первых 6 месяцев получения кредита.
Чтобы подать необходимые документы, клиенты могут воспользоваться отделением банка или дистанционными каналами. Все обращения, полученные через дистанционные каналы с формулировкой «помощь при коронавирусе» (графа «причина обращения»), будут рассматриваться в особом порядке. Форма заявления доступна на сайте, а также в интернет-банке в разделе «Связь с банком». Сейчас все дистанционные каналы банка работают - с помощью мобильного и интернет-банка можно осуществлять полный спектр операций, в том числе погашение задолженности по кредитам, перевод средств.
При диагностированном коронавирусе клиенту необходимо направить по электронной почте подписанный скан обращения, фото разворота паспорта и фото больничного листа. При снижении дохода или потере работы: фото разворота паспорта, фото справки 2-НДФЛ, справку с места работы, трудовую книжку или расторгнутый трудовой договор. Если платеж невозможно внести из-за обязательного карантина, клиенту необходимо направить в адрес банка скан заявления, фото загранпаспорта с отметкой о пересечении границы (или «погашенные» билеты), датированные не ранее 6 марта 2020 года, подтверждающие необходимость карантинных мер.
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