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НОВОСТИ

МКБ поддержит пострадавших от коронавируса клиентов

17:13 30.03.2020

Московский кредитный банк (МКБ) сообщил о том, что поддержит своих клиентов, попавших в тяжелую жизненную ситуацию из-за сложной эпидемиологической обстановки.  В частности банк предоставит отсрочку платежа на 2два месяца гражданам, чьи доходы сократились более чем на 30%, тем, кто потерял, тем, кто заболел коронавирусом.
МКБ также предусмотрел дополнительные механизмы поддержки клиентов, оказавшихся на обязательном карантине, как в России, так и за ее пределами. Таким клиентам отменят штрафы на просрочку по платежам в случае, если штраф начислен первый раз в течение первых 6 месяцев получения кредита.                      
Чтобы подать необходимые документы, клиенты могут воспользоваться отделением банка или дистанционными каналами. Все обращения, полученные через дистанционные каналы с формулировкой «помощь при коронавирусе» (графа «причина обращения»), будут рассматриваться в особом порядке. Форма заявления доступна на сайте, а также в интернет-банке в разделе «Связь с банком». Сейчас все дистанционные каналы банка работают - с помощью мобильного и интернет-банка можно осуществлять полный спектр операций, в том числе погашение задолженности по кредитам, перевод средств.
При диагностированном коронавирусе клиенту необходимо направить по электронной почте подписанный скан обращения, фото разворота паспорта и фото больничного листа. При снижении дохода или потере работы: фото разворота паспорта,  фото справки 2-НДФЛ, справку с места работы, трудовую книжку или расторгнутый трудовой договор. Если платеж невозможно внести из-за обязательного карантина, клиенту необходимо направить в адрес банка скан заявления, фото загранпаспорта с отметкой о пересечении границы (или «погашенные» билеты), датированные не ранее 6 марта 2020 года, подтверждающие необходимость карантинных мер.

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