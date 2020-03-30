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В Ленинградской области вводится ограничение на выезд за пределы района проживания

17:40 30.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Ленинградской области усилили меры противодействия распространению коронавируса, введя ограничение на выезд за пределы района проживания, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

"Ограничить передвижение граждан, проживающих на территории Ленинградской области, в границах районов проживания", - сказал Дрозденко на совещании с главами районов.

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