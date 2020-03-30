Стоимость нефти постепенно приближается к 20 долл/баррель
18:20 30.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 г. на бирже ICE в Лондоне упала на 12,47% - до $21,82 за баррель, свидетельствуют данные торгов.
В последний раз цена нефти сорта Brent находилась на таком уровне в марте 2002 г.
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