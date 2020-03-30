Москалькова просит правительство не допускать принуждения к работе в назначенные нерабочие дни

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направила в понедельник председателю правительства РФ Михаилу Мишустину письмо с просьбой принять меры по недопущению понуждения граждан к выходу на работу в нерабочие дни, введенные в связи с пандемией коронавируса. Соответствующее обращение распространила пресс-служба уполномоченного.

25 марта президент России Владимир Путин в своем обращении объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей из-за ситуации с новой коронавирусной инфекцией. В эту неделю людей призывают оставаться по месту проживания, а также как можно меньше контактировать друг с другом. Это позволит замедлить скорость распространения вируса.

"Ко мне поступают обращения уполномоченных по правам человека в субъектах РФ по вопросу понуждения граждан к выходу на работу в дни, объявленные указом президента РФ от 25 марта 2020 г. № 206 нерабочими. Учитывая реализуемые правительством РФ усилия в деле защиты прав граждан на охрану здоровья и противодействия распространению коронавируса, прошу вас, уважаемый Михаил Владимирович, принять меры в рамках компетенции по недопущению подобных случаев", - написала Москалькова.