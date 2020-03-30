Москалькова просит правительство не допускать принуждения к работе в назначенные нерабочие дни
18:40 30.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направила в понедельник председателю правительства РФ Михаилу Мишустину письмо с просьбой принять меры по недопущению понуждения граждан к выходу на работу в нерабочие дни, введенные в связи с пандемией коронавируса. Соответствующее обращение распространила пресс-служба уполномоченного.
25 марта президент России Владимир Путин в своем обращении объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей из-за ситуации с новой коронавирусной инфекцией. В эту неделю людей призывают оставаться по месту проживания, а также как можно меньше контактировать друг с другом. Это позволит замедлить скорость распространения вируса.
"Ко мне поступают обращения уполномоченных по правам человека в субъектах РФ по вопросу понуждения граждан к выходу на работу в дни, объявленные указом президента РФ от 25 марта 2020 г. № 206 нерабочими. Учитывая реализуемые правительством РФ усилия в деле защиты прав граждан на охрану здоровья и противодействия распространению коронавируса, прошу вас, уважаемый Михаил Владимирович, принять меры в рамках компетенции по недопущению подобных случаев", - написала Москалькова.
НОВОСТИ
- 18:55 30.03.2020
- Путин не просил Трампа отменить санкции - Кремль
- 18:20 30.03.2020
- Стоимость нефти постепенно приближается к 20 долл/баррель
- 18:08 30.03.2020
- Сидеть в самоизоляции москвичам придется до 14 апреля
- 17:40 30.03.2020
- В Ленинградской области вводится ограничение на выезд за пределы района проживания
- 17:13 30.03.2020
- МКБ поддержит пострадавших от коронавируса клиентов
- 17:12 30.03.2020
- Откладывается начало всероссийской переписи населения, которая должна была стартовать на Чукотке 1-го апреля
- 17:00 30.03.2020
- Путин назвал преступной халатностью несоблюдение ограничительных мер из-за коронавируса
- 16:37 30.03.2020
- Андрей Воробьев поддержал подмосковных полицейских, объявивших о введении "комендантского часа"
- 16:32 30.03.2020
- Температурный рекорд зафиксирован на российской станции в Антарктиде
- 16:12 30.03.2020
- Многие россияне не могут оплатить тарифы авиакомпаний для возвращения на родину - МИД РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать