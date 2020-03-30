Путин не просил Трампа отменить санкции - Кремль
18:55 30.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кремль опроверг слова президента США Дональда Трампа о том, что российский лидер Владимир Путин якобы последние два года неоднократно просил своего американского коллегу об отмене антироссийских санкций.
"Нет, это не так", - сказал ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос, соответствуют ли действительности слова Трампа.
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