Путин не просил Трампа отменить санкции - Кремль

18:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль опроверг слова президента США Дональда Трампа о том, что российский лидер Владимир Путин якобы последние два года неоднократно просил своего американского коллегу об отмене антироссийских санкций.

"Нет, это не так", - сказал ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос, соответствуют ли действительности слова Трампа.