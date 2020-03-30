Трам и Путин долго говорили по телефону, в частности о коронавирусе
19:10 30.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели продолжительный телефонный разговор и обсудили борьбу с пандемией коронавируса и ситуацию на рынке нефти. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
"По инициативе американской стороны состоялся продолжительный телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом", - говорится в сообщении. "Главы государств выразили серьезную озабоченность в связи с масштабами распространения коронавируса в мире и проинформировали друг друга о предпринимаемых в России и США мерах по противодействию этой угрозе, - отметили в Кремле. - Обсуждены возможности более тесного взаимодействия двух стран на этом направлении".
Лидеры также обсудили состояние мирового рынка нефти. "Условлено о российско-американских консультациях на этот счет по линии министров энергетики", - подчеркивается в сообщении. Также были затронуты некоторые вопросы двусторонних отношений.
"Владимир Путин и Дональд Трамп договорились о продолжении личных контактов", - отметили в Кремле.
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