В 16-ти регионах России введены ограничения, подобные столичным
19:40 30.03.2020 Источник: Интерфакс
Сразу 14 регионов России вслед за Москвой и Подмосковьем ввели режим обязательной самоизоляции, сообщается в телеграм-канале Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией (ИЦК) стопкоронавирус.рф.
В сообщении перечисляются: Якутия, Татарстан, Марий-Эл и Адыгея, Архангельская, Вологодская, Иркутская, Калининградская, Мурманская, Новгородская, Липецкая, Рязанская, Свердловская и Ульяновская области.
Таким образом, в общей сложности 16 регионов России ввели ограничения на передвижение граждан для борьбы с вирусом.
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