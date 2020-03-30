0
0
43
НОВОСТИ

Режим полной самоизоляции введен в Санкт-Петербурге

20:05 30.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ввел для жителей города режим полной самоизоляции. Он подписал в понедельник обновленное постановление о мерах противодействия распространению новой коронавирусной инфекции, которое опубликовано на официальном сайте городского правительства.

Жителям Петербурга предписано "не покидать места проживания, за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности, которая не приостановлена в соответствии с постановлением <...> а также следования к ближайшему месту приобретения товаров".

Разрешен выгул животных и вынос мусора на расстоянии до 100 метров от дома.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

20:16 30.03.2020
Информация о снятии режима самоизоляции в Москве 14 апреля неверна - оперштаб
0
22
19:45 30.03.2020
Уже более 100 тыс человек заразились коронавирусом в Италии
0
89
19:40 30.03.2020
В 16-ти регионах России введены ограничения, подобные столичным
0
95
19:10 30.03.2020
Трам и Путин долго говорили по телефону, в частности о коронавирусе
0
143
18:55 30.03.2020
Путин не просил Трампа отменить санкции - Кремль
0
146
18:40 30.03.2020
Москалькова просит правительство не допускать принуждения к работе в назначенные нерабочие дни
0
153
18:20 30.03.2020
Стоимость нефти постепенно приближается к 20 долл/баррель
0
197
18:08 30.03.2020
Сидеть в самоизоляции москвичам придется до 14 апреля
0
254
17:40 30.03.2020
В Ленинградской области вводится ограничение на выезд за пределы района проживания
0
246
17:13 30.03.2020
МКБ поддержит пострадавших от коронавируса клиентов
0
252

Возврат к списку