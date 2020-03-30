Режим полной самоизоляции введен в Санкт-Петербурге
20:05 30.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ввел для жителей города режим полной самоизоляции. Он подписал в понедельник обновленное постановление о мерах противодействия распространению новой коронавирусной инфекции, которое опубликовано на официальном сайте городского правительства.
Жителям Петербурга предписано "не покидать места проживания, за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности, которая не приостановлена в соответствии с постановлением <...> а также следования к ближайшему месту приобретения товаров".
Разрешен выгул животных и вынос мусора на расстоянии до 100 метров от дома.
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