Росавиация ограничила прибытие авиапассажиров в Москву

21:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские граждане с со вторника смогут прилететь в Москву из-за границы только в Шереметьево и только в количестве не более 500 человек в сутки. Для остальных городов квота на прилет составляет не более 200 человек в сутки. Об этом говорится в сообщении Росавиации.

Ранее сегодня министр транспорта РФ Евгений Дитрих сообщил, что количество чартерных рейсов для вывоза граждан РФ из-за рубежа будет сокращено с 31 марта. По его словам, такая мера нужна, чтобы каждому прилетевшему пассажиру можно было уделить больше внимания на фоне пандемии нового коронавируса

"Прилет граждан в Москву осуществляется только через аэропорт Шереметьево с общей численностью пассажиров не более 500 человек в сутки, - отмечается в сообщении Росавиации. - Прилет граждан в аэропорты, расположенные в иных субъектах Российской Федерации, может осуществляться с общей численностью пассажиров не более 200 человек в сутки".