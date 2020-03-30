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Росавиация ограничила прибытие авиапассажиров в Москву

21:35 30.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские граждане с со вторника смогут прилететь в Москву из-за границы только в Шереметьево и только в количестве не более 500 человек в сутки. Для остальных городов квота на прилет составляет не более 200 человек в сутки. Об этом говорится в сообщении Росавиации.

Ранее сегодня министр транспорта РФ Евгений Дитрих сообщил, что количество чартерных рейсов для вывоза граждан РФ из-за рубежа будет сокращено с 31 марта. По его словам, такая мера нужна, чтобы каждому прилетевшему пассажиру можно было уделить больше внимания на фоне пандемии нового коронавируса

"Прилет граждан в Москву осуществляется только через аэропорт Шереметьево с общей численностью пассажиров не более 500 человек в сутки, - отмечается в сообщении Росавиации. - Прилет граждан в аэропорты, расположенные в иных субъектах Российской Федерации, может осуществляться с общей численностью пассажиров не более 200 человек в сутки".

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