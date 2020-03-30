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Скворцова рассказала о сложности и сроках создание вакцины против COVID-19

22:17 30.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вакцину от новой коронавирусной инфекции создать очень сложно из-за особенности структуры вируса, поэтому процесс занимает достаточное количество времени, сообщила в понедельник глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".

"На самом деле создать вакцину против коронавируса очень-очень сложно, потому что есть особенности белков в структуре вируса и очень важно, чтобы, создавая защитные антитела, он нейтрализовали вирус, но при этом не вызвали, наоборот, антитело последовательного усиления инфекции", - рассказала она.

Скворцова пояснила, что именно для того, чтобы вакцина в дальнейшем была безопасной, ее создание занимает несколько этапов. "Вот сейчас мы находится на стадии (проверки иммуногенности - выработки антител при введении животным - прим. ТАСС), ждем результаты, а следующий [этап] - выделение антител. Мы должны уже на модели зараженных животных посмотреть, обладают ли они [антитела] вирусонейтрализирующей активностью, устраняют ли они вирус. Поэтому у нас идут круглосуточные исследования, мы надеемся где-то в июне месяце их завершить и перейти к регламентированным доклиническим и клиническим исследованиям", - добавила глава ФМБА.

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