Чтобы получить новый кредит от МВФ рада приняла закон о рынке земли Украины

07:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховная рада в ночь на вторник приняла закон о рынке земли, без которого Международный валютный фонд (МВФ) отказывался предоставить Украине очередной кредит. За данное решение проголосовали 259 депутатов при 226 необходимых. За принятием документа непосредственно в зале для голосований наблюдал президент Украины Владимир Зеленский.

Как заявил глава государства, МВФ требует открыть рынок земли, после чего Украина может рассчитывать на кредит до 8 млрд долларов.

За закон отдали голоса 206 депутатов пропрезидентской фракции "Слуга народа", против проголосовали два парламентария, а 35 народных избранников отсутствовали. Фракция Петра Порошенко "Европейская солидарность" поддержала законопроект 23 голосами, фракция "Голос" - 13, депутатская группа "Доверие" - 12, внефракционные депутаты - пятью голосами. Против закона проголосовали фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) и "Батькивщина".