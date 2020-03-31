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Высокоточный тест для выявления коронавируса разработали эпидемиологии Роспотребнадзора

08:10 31.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФБУН Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии Роспотребнадзора разработал высокоточный тест для выявления новой коронавирусной инфекции, сообщается во вторник на сайте ведомства.

"Диагностический набор успешно прошел клинические испытания и 25 марта 2020 года зарегистрирован для использования в Российской Федерации (Регистрационное удостоверение на медицинское изделие №РЗН 2014/1987). Новый тест соответствует всем современным требованиям к чувствительности и специфичности и позволяет выявлять в одном исследовании не только SARS-CoV-2, но дифференцировать его от других SARS-Cov-родственных вирусов, а также MERS-Cov (Ближневосточный респираторный синдром)", - говорится в сообщении.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась более чем на 160 стран и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 720 тыс. человек, зафиксировано около 35 тыс. смертельных исходов. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1836 случаев заражения, выздоровели 66 человек, умерли девять пациентов. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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