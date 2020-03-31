Более 3 тыс человек умерло из-за коронавируса в США - Университет Джонса Хопкинса

08:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число жертв заболевания, вызываемого новым коронавирусом, на территории США превысило 3 тыс. Такие оценки привел в понедельник Университет Джонса Хопкинса, который делает подсчеты на основе данных федеральных и местных властей.

По информации университета, в США коронавирус диагностирован у 163 429 человек, умерли 3 008 человек, выздоровели 5 764.

В настоящее время США находятся на первом месте в мире по числу заразившихся, опережая Италию, Испанию и Китай. Как заявил в воскресенье президент США Дональд Трамп, пик смертности от заболевания, вызываемого новым коронавирусом, ожидается в Соединенных Штатах через две недели.