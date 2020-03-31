Более 3 тыс человек умерло из-за коронавируса в США - Университет Джонса Хопкинса
08:30 31.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число жертв заболевания, вызываемого новым коронавирусом, на территории США превысило 3 тыс. Такие оценки привел в понедельник Университет Джонса Хопкинса, который делает подсчеты на основе данных федеральных и местных властей.
По информации университета, в США коронавирус диагностирован у 163 429 человек, умерли 3 008 человек, выздоровели 5 764.
В настоящее время США находятся на первом месте в мире по числу заразившихся, опережая Италию, Испанию и Китай. Как заявил в воскресенье президент США Дональд Трамп, пик смертности от заболевания, вызываемого новым коронавирусом, ожидается в Соединенных Штатах через две недели.
НОВОСТИ
- 08:10 31.03.2020
- Высокоточный тест для выявления коронавируса разработали эпидемиологии Роспотребнадзора
- 07:50 31.03.2020
- Чтобы получить новый кредит от МВФ рада приняла закон о рынке земли Украины
- 07:40 31.03.2020
- За ложную информацию о пандемии будет штраф от 300 до 700 тысяч рублей
- 07:30 31.03.2020
- Общенациональный карантин в США крайне маловероятен - Трамп
- 22:17 30.03.2020
- Скворцова рассказала о сложности и сроках создание вакцины против COVID-19
- 21:35 30.03.2020
- Росавиация ограничила прибытие авиапассажиров в Москву
- 20:16 30.03.2020
- Информация о снятии режима самоизоляции в Москве 14 апреля неверна - оперштаб
- 20:05 30.03.2020
- Режим полной самоизоляции введен в Санкт-Петербурге
- 19:45 30.03.2020
- Уже более 100 тыс человек заразились коронавирусом в Италии
- 19:40 30.03.2020
- В 16-ти регионах России введены ограничения, подобные столичным
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать