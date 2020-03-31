Паника необоснованна, но распространение коронавируса необходимо ограничить - академик РАН
08:50 31.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Паника, созданная вокруг распространения коронавируса, является необоснованной, однако очень важно максимально ограничить распространение эпидемических процессов, считает советник директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора по инновациям, академик РАН Валентин Покровский.
"Что касается паники, то, конечно, она абсолютно необоснованна. <...> Наша задача - максимально ограничить распространение эпидемического процесса. Для этого нужно приложить максимум сил и возможностей", - сказал он ТАСС.
Покровский отметил, что коронавирус не опаснее гриппа и других ОРВИ. "Да, он опасен, но и грипп тоже опасен. Пока что, к счастью, у нас, в общем-то, немного переболело коронавирусом, а гриппом болеют миллионы людей. Поэтому он является более опасным", - добавил он, подчеркнув, что и в дальнейшем существует возможность возникновения различных эпидемий, поскольку "избежать этого невозможно".
В России на 30 марта зафиксировано 1836 случаев заражения коронавирусом, 66 человек выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (1226 случаев). Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.
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