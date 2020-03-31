0
0
185
НОВОСТИ

Паника необоснованна, но распространение коронавируса необходимо ограничить - академик РАН

08:50 31.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Паника, созданная вокруг распространения коронавируса, является необоснованной, однако очень важно максимально ограничить распространение эпидемических процессов, считает советник директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора по инновациям, академик РАН Валентин Покровский.

"Что касается паники, то, конечно, она абсолютно необоснованна. <...> Наша задача - максимально ограничить распространение эпидемического процесса. Для этого нужно приложить максимум сил и возможностей", - сказал он ТАСС.

Покровский отметил, что коронавирус не опаснее гриппа и других ОРВИ. "Да, он опасен, но и грипп тоже опасен. Пока что, к счастью, у нас, в общем-то, немного переболело коронавирусом, а гриппом болеют миллионы людей. Поэтому он является более опасным", - добавил он, подчеркнув, что и в дальнейшем существует возможность возникновения различных эпидемий, поскольку "избежать этого невозможно".

В России на 30 марта зафиксировано 1836 случаев заражения коронавирусом, 66 человек выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (1226 случаев). Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

10:20 31.03.2020
Из нидерландского музея, закрытого на карантин, украли картину Ван Гога
0
0
10:13 31.03.2020
Уже 70 человек вылечились от коронавируса в Москве
0
15
10:05 31.03.2020
В мире излечились от коронавируса свыше 165 тысяч человек
0
50
10:00 31.03.2020
Половине оставшихся без работы селян хватит накоплений меньше чем на месяц - исследование
0
57
09:32 31.03.2020
Трамп рассказал о "большом самолете" медицинского оборудования из России
0
115
09:20 31.03.2020
В Госдуму внесен законопроект о налогообложении процентов по вкладам выше 1 млн рублей
0
134
09:05 31.03.2020
Путин подписал указ о весеннем призыве
0
140
09:00 31.03.2020
Россия ограничивает число граждан, возвращающихся из-за рубежа
0
169
08:30 31.03.2020
Более 3 тыс человек умерло из-за коронавируса в США - Университет Джонса Хопкинса
0
191
08:10 31.03.2020
Высокоточный тест для выявления коронавируса разработали эпидемиологии Роспотребнадзора
0
196

Возврат к списку