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Путин подписал указ о весеннем призыве

09:05 31.03.2020 Источник: Эхо Москвы

Президент Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве. В армию пойдут 135 тысяч человек, несмотря на пандемию.

В стране растет число случаев инфицирования, в регионах принимаются жесткие карантинные меры, людей обязывают соблюдать изоляцию. Но весеннему призыву это не помеха – переносить его не стали. Не изменились ни сроки, ни количество людей, которые должны пополнить армейские ряды – призыв охватит 135 тысяч человек. Большинство из них отправят в войска в мае и июне. Перед этим все должны будут сдать тест на коронавирус, а по прибытии в часть пройти двухнедельный карантин. Об этом ранее сообщал глава Минобороны Сергей Шойгу.

СМИ писали о том, что Сборные пункты военкоматов перешли на особый режим работы, в них установлено несколько постов контроля, оборудованы изолированные помещения и подготовлены дежурные специалисты, которые могут экстренно эвакуировать выявленных заболевших.

В то же время власти ряда соседских стран посчитали распространение коронавирусом причиной для того, чтобы отложить призыв. Так в частности поступили Казахстан и Украина.

Весенний призыв в России завершится 15 июля.  Эхо Москвы

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