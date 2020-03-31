В Госдуму внесен законопроект о налогообложении процентов по вкладам выше 1 млн рублей

09:20 Источник: Коммерсант.ru

Поправки в Налоговый кодекс, которые вводят налогообложение доходов от процентов по вкладам в России, внесен в нижнюю палату парламента. Речь в законопроекте идет о вкладах, превышающих 1 млн руб. Изменения обнародованы в базе данных Госдумы.

Обложить подоходным налогом 13% ставки по крупным вкладам предложил президент Владимир Путин. По словам пресс-секретаря президента, налогом в 13% будут облагаться процентные доходы по каждому вкладу свыше 1 млн руб., при этом счета суммироваться не будут. Коммерсантъ