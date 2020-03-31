Половине оставшихся без работы селян хватит накоплений меньше чем на месяц - исследование
10:00 31.03.2020 Источник: РБК
В среднем при потере работы россияне смогут прожить на свои сбережения в течение 63 дней. Это следует из опроса аналитического центра НАФИ, результаты которого поступили в РБК.
Опрос был проведен в феврале и марте, в нем приняли участие 1, 6 тыс. человек из 150 населенных пунктов в 50 российских регионах.
Согласно результатам исследования, 42% россиян смогут оплачивать все необходимые расходы за счет накоплений (то есть без займов и кредитов) в течение одного месяца, еще у 10% россиян сбережений хватит на срок от трех месяцев до полугода, а еще 10% смогут жить на них дольше чем полгода.
В НАФИ установили, что сложнее всего ситуация с накоплениями обстоит в селах — там около половины жителей (47%) смогут прожить на свои сбережения меньше месяца.
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