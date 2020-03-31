В мире излечились от коронавируса свыше 165 тысяч человек
10:05 31.03.2020 Источник: Газета.Ru
В мире уже свыше 165 тысяч человек смогли выздороветь после заражения коронавирусной инфекцией, гласят официальные данные на сайте DXY.cn. В России число выздоровевших на данный момент составляет 66 человек.
При этом общее число зараженных коронавирусом в мире превышает 785 тыс. человек. Жертв — 37 818. Газета.Ru
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