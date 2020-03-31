В мире излечились от коронавируса свыше 165 тысяч человек

10:05 Источник: Газета.Ru

В мире уже свыше 165 тысяч человек смогли выздороветь после заражения коронавирусной инфекцией, гласят официальные данные на сайте DXY.cn. В России число выздоровевших на данный момент составляет 66 человек.

При этом общее число зараженных коронавирусом в мире превышает 785 тыс. человек. Жертв — 37 818. Газета.Ru