Уже 70 человек вылечились от коронавируса в Москве

10:13

Своевременная медицинская помощь позволила излечиться от коронавирусной инфекции еще 70 горожанам. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, за прошедшие дни в Москве еще 42 пациентов, у которых ранее было подтверждено наличие коронавируса, полностью выздоровели и выписались из больницы. «Всего на сегодняшний день в Москве насчитывается уже 70 выздоровевших. Приятно видеть, что число тех, кто выздоравливает, увеличивается. И я надеюсь, что новые меры поддержат эту позитивную тенденцию – прирост заболевших будет замедляться, а количество выздоровевших расти», - заявила заммэра.

Напомним, в Москве и Подмосковье объявлена неделя самоизоляции. Горожан вне зависимости от возраста обязали оставаться дома, с чужими людьми соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метров. Из квартир можно выходить только в неотложных случаях.

