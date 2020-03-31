Уже 70 человек вылечились от коронавируса в Москве
10:13 31.03.2020
Напомним, в Москве и Подмосковье объявлена неделя самоизоляции. Горожан вне зависимости от возраста обязали оставаться дома, с чужими людьми соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метров. Из квартир можно выходить только в неотложных случаях.
НОВОСТИ
- 10:20 31.03.2020
- Из нидерландского музея, закрытого на карантин, украли картину Ван Гога
- 10:05 31.03.2020
- В мире излечились от коронавируса свыше 165 тысяч человек
- 10:00 31.03.2020
- Половине оставшихся без работы селян хватит накоплений меньше чем на месяц - исследование
- 09:32 31.03.2020
- Трамп рассказал о "большом самолете" медицинского оборудования из России
- 09:20 31.03.2020
- В Госдуму внесен законопроект о налогообложении процентов по вкладам выше 1 млн рублей
- 09:05 31.03.2020
- Путин подписал указ о весеннем призыве
- 09:00 31.03.2020
- Россия ограничивает число граждан, возвращающихся из-за рубежа
- 08:50 31.03.2020
- Паника необоснованна, но распространение коронавируса необходимо ограничить - академик РАН
- 08:30 31.03.2020
- Более 3 тыс человек умерло из-за коронавируса в США - Университет Джонса Хопкинса
- 08:10 31.03.2020
- Высокоточный тест для выявления коронавируса разработали эпидемиологии Роспотребнадзора
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать