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НОВОСТИ

Уже 70 человек вылечились от коронавируса в Москве

10:13 31.03.2020

Своевременная медицинская помощь позволила излечиться от коронавирусной инфекции еще 70 горожанам. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, за прошедшие дни в Москве еще 42 пациентов, у которых ранее было подтверждено наличие коронавируса,  полностью выздоровели и выписались из больницы. «Всего на сегодняшний день в Москве насчитывается уже 70 выздоровевших. Приятно видеть, что число тех, кто выздоравливает, увеличивается. И я надеюсь, что новые меры поддержат эту позитивную тенденцию – прирост заболевших будет замедляться, а количество выздоровевших расти», - заявила заммэра.
Напомним, в Москве и Подмосковье объявлена неделя самоизоляции. Горожан вне зависимости от возраста обязали оставаться дома, с чужими людьми соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метров. Из квартир можно выходить только в неотложных случаях.

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