Жители Подмосковья и Москвы на три месяца освобождены от платы за капремонт

10:40

Фото пресс-службы правительства Московской области

Жители многоквартирных домов Подмосковья и Москвы на 3 месяца будут освобождены от платы за капремонт. Такие меры принял губернатор Московской областии мэр столицы. Мораторий вступает в силу 1 апреля.

"Может, для кого-то это и мелочь, но лучше в это непростое время, чтобы эти деньги оставались в семье. Для нашего региона такой трехмесячный мораторий - это весьма важный шаг. У нас самая большая в стране программа капитального ремонта. В нее включено больше 44 тыс. домов", - сказал Андрей Воробьёв.

В рамках региональной программы капитально ремонтируют фасады, кровли, инженерные системы, подвальные помещения, фундаменты, устанавливают общедомовые узлы учета потребления коммунальных ресурсов, меняют устаревшее лифтовое оборудование. В 2020 году в нее включены 1630 домов, что позволит улучшить жилищные условия более 110 тыс. семей. С 2014 года в Подмосковье приведены в порядок около 12 тыс. многоквартирных домов, заменено свыше 10,3 тыс. лифтов. По поручению губернатора капремонт осуществляется с учетом мнения жителей, которые подписывают акты приемки выполненных работ.

"Мы сделаем так, чтобы принимаемые меры на срок капитального ремонта почти не повлияли. Мы понимаем, что многие жители его ждут. Постараемся, как и прежде, делать его качественно и с учетом ваших пожеланий", - отметил губернатор.

В связи с введением режима ограничений и самоизоляции органы ЗАГС в Подмосковье регистрируют только факты рождения и смерти, остальные действия производятся исключительно по ранее поданным заявлениям. Кроме того, запрещено посещать букмекерские конторы, тотализаторы и пункты приема ставок.