Дума одобрила в первом чтении законопроект о заключении до семи лет за нарушение карантина

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, усиливающий уголовную ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических правил.

Согласно документу, нарушение инфицированным эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей, будет караться штрафом до 1 млн рублей либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет. Если такое нарушение привело по неосторожности к смерти человека или было сопряжено с умышленным созданием угрозы массового заболевания людей, размер штрафа составит уже до 2 млн рублей, а срок лишении свободы - до пяти лет. Если же оно повлекло за собой по неосторожности смерть двух и более лиц, нарушителю грозит заключение до семи лет.

Сегодня Госдума также приняла поправки в Кодекс об административных нарушениях (КоАП), устанавливающие штрафы для неинфицированных граждан до 300 тыс. рублей за нарушение карантинного режима. Согласно поправкам, если гражданин нарушил режим карантина в условиях угрозы распространения заболевания, ему грозит штраф от 15 тыс. рублей до 40 тыс. рублей, если должностное лицо - от 50 тыс. рублей до 150 тыс. рублей, если юридическое лицо - от 200 тыс. рублей до 500 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 30 суток.

Если указанные нарушения повлекли причинение вреда здоровью человека или смерть человека, но не содержат признаков преступления, размер взыскания составит для граждан от 150 тыс. рублей до 300 тыс. рублей, для должностных лиц - от 300 тыс. рублей до 500 тыс. рублей, для юридических лиц - от 500 тыс. рублей до 1 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

