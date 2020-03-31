В Госдуму внесен законопроект о предоставлении гражданам кредитных каникул
11:05 31.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Проект закона, предусматривающий предоставление пострадавшим от коронавируса заемщикам кредитных каникул внесен на рассмотрение в Госдуму, сообщил глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, выступая на пленарном заседании нижней палаты парламента.
"Поправки подготовлены в связи с поручением президента, и они предусматривают предоставление кредитных каникул для физических лиц, для граждан, для ИП и субъектов малого предпринимательства из отраслей, которые наиболее пострадали от пандемии. Комитет рассмотрел законопроект и поддержал", - сказал Аксаков.
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