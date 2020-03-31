Минобрнауки РФ приняло решение перенести сроки вступительных экзаменов из-за коронавируса

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сроки зачисления в вузы РФ будут перенесены из-за ситуации с новым коронавирусом. Об этом сообщил во вторник министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в интервью программе "Диалог", фрагмент которого показан на телеканале "Россия-24".

"Будем делать перенос сроков", - сказал он. По словам министра, сдача вступительных экзаменов может быть отложена на две-четыре недели в связи с тем, что перенесены сроки сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ).