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НОВОСТИ

США намерены предоставить Италии медицинскую помощь в $100 млн

11:32 31.03.2020 Источник: Газета.Ru

Соединенные Штаты помогут Италии в борьбе с коронавирусной инфекцией. Планируется, что государство передаст медицинские принадлежности примерно на $100 млн, объявил президент Дональд Трамп.

Он рассказал, что поговорил с премьер-министром Италии Джузеппе Конте и решил помочь Италии, передав дополнительные медицинские принадлежности, имеющиеся в арсенале страны.

«У нас есть дополнительные ресурсы [медицинского назначения для борьбы с коронавирусом], в которых мы не нуждаемся», — цитирует политика Reuters.

Он пообещал, что самолеты с медицинской помощью на сумму около $100 млн скоро прибудут в Италию. Помимо этого, Трамп отметил, что если в стране будет больше медицинских вещей, чем нужно, то их отправят также во Францию, Испанию и другие нуждающиеся страны.  Газета.Ru

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