Мэр Собянин: Взносы за капремонт отменены до 1 июня

11:33

В связи с пандемией коронавируса собственников жилья в Москве освободят от уплаты взносов на капитальный ремонт на три месяца - с 1 апреля по 30 июня. «В многоквартирных домах будут завершены ранее начатые работы, необходимые для обеспечения безопасности и комфорта проживания. Новые объекты пока начинать не будем», - пишет Собянин на своем сайте.

По словам мэра, решение о приостановке капремонта принимали, исходя из просьб москвичей, поскольку строительные работы создают серьезный дискомфорт людям, которые вынуждены весь день находиться дома в режиме самоизоляции. На такие же меры связанные освобождением от уплаты взносов за капремонт пошли и власти Московской области.

Напомним, в Москве с 28 марта по 5 апреля объявлена неделя самоизоляции – отменены все культурные, спортивные и развлекательные мероприятия, закрыты театры, музеи и кинотеатры, магазины, кафе, парки. Из дома можно выходить в неотложных случаях: при поездках на работу на важные производства, при обращении за экстренной медицинской помощью, для того, чтобы совершить необходимые покупки в ближайшем магазине или аптеке, при выгуле домашних животных (не дальше 100 метров от места жительства), для того, чтобы вынести бытовой мусор.