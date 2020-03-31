Дума одобрила лишение свободы до 5 лет за фейки, приведшие к тяжким последствиям

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума на пленарном заседании во вторник поддержала поправки в Уголовный кодекс РФ о лишении свободы до 5 лет за распространение гражданами заведомо ложной информации, приведшее к тяжким последствиям. Они были приняты при рассмотрении во втором чтении законопроекта о заключении до 7 лет за нарушение карантина инфицированными.

За публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшее по неосторожности вред здоровью человека, предлагается наказывать штрафом от 700 тыс. рублей до 1,5 млн рублей, либо в размере дохода за период до 18 месяцев, либо исправительными работами до года, либо принудительными работами или лишением свободы до трех лет. Если же распространение фейков привело по неосторожности к смерти человека или иным тяжким последствиям, речь будет идти о штрафе до 2 млн рублей или доходе осужденного за период до трех лет, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами или лишением свободы на срок до пяти лет.