0
0
133
НОВОСТИ

Дума одобрила лишение свободы до 5 лет за фейки, приведшие к тяжким последствиям

12:00 31.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума на пленарном заседании во вторник поддержала поправки в Уголовный кодекс РФ о лишении свободы до 5 лет за распространение гражданами заведомо ложной информации, приведшее к тяжким последствиям. Они были приняты при рассмотрении во втором чтении законопроекта о заключении до 7 лет за нарушение карантина инфицированными.

За публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшее по неосторожности вред здоровью человека, предлагается наказывать штрафом от 700 тыс. рублей до 1,5 млн рублей, либо в размере дохода за период до 18 месяцев, либо исправительными работами до года, либо принудительными работами или лишением свободы до трех лет. Если же распространение фейков привело по неосторожности к смерти человека или иным тяжким последствиям, речь будет идти о штрафе до 2 млн рублей или доходе осужденного за период до трех лет, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами или лишением свободы на срок до пяти лет.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

13:20 31.03.2020
Дума отсрочила до 1 января 2021 года обязательную предустановку российского ПО на гаджеты
0
0
13:05 31.03.2020
Компании из РФ, Китая и Европы смогут продолжить работу в Иране, не подвергаясь санкциям США
0
47
13:00 31.03.2020
Минобрнауки РФ не рассматривает полную отмену экзаменов в вузах в связи с пандемией
0
60
12:49 31.03.2020
Оперативный штаб Москвы: Около 40% заболевших коронавирусом - люди от 40 до 65 лет
0
71
12:32 31.03.2020
Минюст предложил временно отменить регистрацию браков и разводов в РФ
0
130
12:20 31.03.2020
Число заразившихся коронавирусом в России выросло за сутки на 500 человек
0
123
12:05 31.03.2020
Куратор дела об отравлении Скрипалей возглавил MI-5 - The Times
0
140
11:33 31.03.2020
Мэр Собянин: Взносы за капремонт отменены до 1 июня
0
190
11:32 31.03.2020
США намерены предоставить Италии медицинскую помощь в $100 млн
0
171
11:20 31.03.2020
Минобрнауки РФ приняло решение перенести сроки вступительных экзаменов из-за коронавируса
0
197

Возврат к списку