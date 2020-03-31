Куратор дела об отравлении Скрипалей возглавил MI-5 - The Times

12:05 Источник: Эхо Москвы

Британскую контрразведку возглавил куратор дела об отравлении Скрипалей. Газета The Times пишет, что Кен Маккалум вступит в должность в конце апреля. Он станет 18-м по счету главой MI-5 и сменит на этом посту Эндрю Паркера. Утоняется, что новый руководитель спецслужбы ранее вел ряд антитеррористических расследований, в частности, связанных с подготовкой и проведением летней Олимпиады в Лондоне.

Экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили в британском Солсбери два года назад. Соединенное Королевство обвинило в этом Москву. Кремль свою причастность к покушению отвергает. Эхо Москвы