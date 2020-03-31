Минобрнауки РФ не рассматривает полную отмену экзаменов в вузах в связи с пандемией

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство науки и высшего образования России не рассматривает в качестве рабочего сценария полную отмену экзаменов в вузах в 2020 году в связи с пандемией коронавируса. Об этом заявил во вторник министр науки и высшего образования России Валерий Фальков в эфире программы "Диалог" на телеканале "Россия-24".

"Мы для себя в качестве рабочего сценария такое не рассматриваем", - сообщил Фальков, отвечая на вопрос о том, существует ли вероятность отмены всех экзаменов из-за коронавируса.