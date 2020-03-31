Компании из РФ, Китая и Европы смогут продолжить работу в Иране, не подвергаясь санкциям США

13:05 Источник: Интерфакс

Исключения из антииранских санкций продлены Соединенными Штатами по четырем случаям на два месяца, сообщила официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортагус.

"США продлили ограничения на ядерную программу иранского режима еще на 60 дней ", - говорится в сообщении. Отмечается, что продолжающееся расширение ядерной деятельности Ирана неприемлемо.

"Мы будем и впредь использовать весь спектр наших дипломатических и экономических инструментов для сдерживания дестабилизирующей деятельности Ирана в области распространения. Мы будем продолжать внимательно следить за всеми событиями в иранской ядерной программе и в любой момент можем скорректировать эти ограничения", - добавила представитель Госдепа.

По сообщению Aljazeera, исключения коснутся компаний из России, Китая и Европы, им позволено продолжать свою работу на иранских ядерных объектах, не подвергаясь американским санкциям.