Число заразившихся коронавирусом в России выросло за сутки на 500 человек

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за сутки на 500 и сейчас составляет 2337 человек. Выздоровели на данный момент 121 человек, 17 человек умерли, сообщил во вторник оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусом инфекции.

"В Российской Федерации на сегодняшний день нарастающим итогом зарегистрировано 2337 случаев коронавирусной инфекции в 73 регионах. За сутки выписаны по выздоровлению 55 человек. За весь период выписан 121 человек. За сутки зафиксировано 8 летальных случаев. За весь период зафиксировано 17 летальных случаев", - говорится в сообщении штаба.