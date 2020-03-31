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Минюст предложил временно отменить регистрацию браков и разводов в РФ

12:32 31.03.2020 Источник: Эхо Москвы

Минюст предложил до лета отменить регистрацию браков и разводов в России. Меры предлагаются из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в стране.

Ранее назначенные даты заключения брака ведомство предлагает перенести на более поздний срок, как минимум, после 1 июня 2020 года.  Эхо Москвы

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