Минюст предложил временно отменить регистрацию браков и разводов в РФ

12:32 Источник: Эхо Москвы

Минюст предложил до лета отменить регистрацию браков и разводов в России. Меры предлагаются из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в стране.

Ранее назначенные даты заключения брака ведомство предлагает перенести на более поздний срок, как минимум, после 1 июня 2020 года. Эхо Москвы