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Оперативный штаб Москвы: Около 40% заболевших коронавирусом - люди от 40 до 65 лет

12:49 31.03.2020

В Москве были подтверждены 387 новых случаев заражения COVID-19, сообщили представители столичного Оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. При этом примерно 40% заболевших - граждане возрастом 40-65 лет. 

«Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 1613 случаев коронавируса. Среди новых заболевших - около 40% людей от 40 до 65 лет и почти 35% - от 18 до 40 лет. Еще 20% - люди в старше 65 лет и примерно 5% - дети», - говорится в сообщении. Примерно 10% заболевших в последние две недели посещали европейские страны. По данным штаба, все больные, а также общавшиеся с ними граждане уже помещены под медицинское наблюдение.

Напомним, в Москве и Подмосковье объявлена неделя самоизоляции – горожане обязаны оставаться дома, покидая квартиры только в случаях крайней необходимости.

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